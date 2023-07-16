كشف الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى، والمقرر إقامته في الفترة من 21 إلي 27 سبتمبر 2023، عن إختيار المنتج السينمائي جابي خوري ضيف شرف النسخة الأولي للمهرجان.

فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولى

وإلتقي الباسوسي وجابي خوري والكاتب الصحفي قدري الحجار مدير المهرجان، في لقاء موسع في إطار الجولات الموسعة ضمن إستعدادات إنطلاق الدورة الأولي لمهرجان الغردقة لسينما الشباب.

من جانبه وعد الباسوسي بالإعلان عن مفاجأت عدة خلال الفترة القليلة المقبلة في إطار الاستعدادات علي قدم وساق لتنظيم دورة مميزة لمهرجان سينما الشباب المقام بمدينة الغردقة.

أضاف الباسوسي، أن المهرجان ينظم فعاليات سينمائية شبابية عديدة من مسابقات وورش لصناعة الأفلام من سيناريو وتصوير وإخراج وندوات وأن الشباب يمثلون الجزء الأكبر فيها من حيث التنظيم والمشاركة فيها.

وأشار المنتج جابي خوري، إلى أن يوسف شاهين كان مؤسسة فنية تسير على الأرض فهو منح الفرص لوجوه شابة جديدة في كافة الفروع السينمائية من كتابة وتمثيل وإخراج، كما منحها أيضا لمخرجين كبار من أبناء جيله، كما هو الحال في تجربة السقا مات للمخرج الكبير الراحل صلاح أبوسيف الذي أنتجه بعدما خشي كثير من المنتجين من تقديم فيلم عن فكرة الموت.

وقال قدري الحجار مدير المهرجان، يلقي مهرجان الغردقة لسينما الشباب في دورته الأولي، نظرة جديدة على أفلام المخرج الكبير الراحل يوسف شاهين بمناسبة الذكري الـ 15 لرحيله.

تقام دورته الأولي في الفترة من 21 وحتي 27 سبتمبر 2023، ويضم أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة والقصيرة، ومشروعات التخرج لطلبة المعاهد، والأكاديميات السينمائية المتخصصة ويمنح جائزة خاصة تحت عنوان الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يشارك ويدعم فكرة الحفاظ علي البيئة.