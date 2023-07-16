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مخدر الفنتانيل.. قاتل حفيد دي نيرو ويحصد أرواح آلاف الأمريكيين كل عام
الأحد 16 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مخدر الفنتانيل.. قاتل حفيد دي نيرو ويحصد أرواح آلاف الأمريكيين كل عام

مخدر الفنتانيل
مخدر الفنتانيل

مخدر الفنتانيل يندرج ضمن أخطر المواد المخدرة، والسبب الأول لوفاة الأميركيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و49، وآخر ضحاياه ياندرو دي نيرو رودريغيز، حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو، والبالغ من العمر 19 عاما.

 

مُخدر الفنتانيل هو في الأصل مُسكن يتجاوز تأثيره قوة المورفين بين 50 و100 مرة، يتعاطاه المريض من خلال حقنة أو لصاقة أو أقراص، وفي غضون السنوات القليلة الماضية، صُنّعت مشتقات أخرى من الفينتانيل بشكل غير قانوني، وأصبحت تتداول في الشوارع بطرق مخالفة. 

 

ذكرت سي إن إن العربية في تقرير لها، أن هناك أكثر من 20 ألف حالة وفاة وقعت العام الماضي، بسبب الإفراط في تناول حبوب  الفينتانيل ومشتقاته.

 

تلاعب بعض تجار المخدرات بتركيبة الفينتانيل وصنعوا كارفينتانيل، وهو يفوق قوة مخدر المورفين بعشرة آلاف مرة، ويستخدم لتهدئة الخيول والحيوانات الضخمة مثل الفيلة، ويسبب الكثير من حالات الوفاة بسبب الجرعة المفرطة، خاصة في أمريكا، ومصدرة الصين، ويسهل تداوله بشكل غير قانوني عبر الإنترنت.

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