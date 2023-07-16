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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مدينة مصر تستحوذ على شركتين للاستثمار والتطوير العقاري

تداولات البورصة
تداولات البورصة

وقعت مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، العقود النهائية للاستحواذ ونقل ملكية شركتي منك لاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري لصالحها.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن قيمة الصفقة بلغت نحو 200 مليون جنيه.

يشار إلى أن مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، حققت صافي ربح (نصيب الشركة الأم) بلغ 304.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 120.33 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

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