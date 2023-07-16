مدينة مصر تستحوذ على شركتين للاستثمار والتطوير العقاري

وقعت مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، العقود النهائية للاستحواذ ونقل ملكية شركتي منك لاستثمار العقاري وإيجي كان للتطوير العقاري لصالحها.

قالت الشركة في بيان للبورصة أن قيمة الصفقة بلغت نحو 200 مليون جنيه.

يشار إلى أن مدينة مصر (مدينة نصر للإسكان والتعمير سابقاً)، حققت صافي ربح (نصيب الشركة الأم) بلغ 304.36 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل صافي ربح بلغ 120.33 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.