محافظ القليوبية يطلق مبادرة "قريتي جميلة ونظيفة "بمركز بنها

أطلق اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مبادرة ( قريتي جميلة ونظيفة ) بقرية بطا وورورة بمركز بنها ضمن المبادرة التي نظمتها محافظة القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها لرفع كفاءة عدد 40 قرية من قري مركز ومدينة بنها وتبدأ من اليوم الموافق 16 يوليو حتي 27 يوليو جاء ذلك بحضور محمد مرعي والدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

وأكد المحافظ أن المبادرة تشتمل على نظافة ورفع مخلفات وتراكمات القمامة، وزراعة ٣٠٠٠ شجرة مثمرة ضمن مبادرة ١٠٠ مليون شجرة ودهان اسوار وأعمدة وصيانة الإنارة العامة وتطوير مناطق المقابر ورفع كفاءتها وتمهيد الطرق والشوارع وردم الحفر وترميم المنخفضات وتسوية الشوارع وازالة التعديات والاكشاك المخالفة الموجودة علي اسوار المدارس والمنشآت الحكومية.

مشيرا الى أن المباردة تأتي في إطار الاهتمام بمنظومة النظافة للحفاظ على الصحة العامة للمواطن القليوبي، وخلق بيئة صحية والتخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية خاصة فى فصل الصيف مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة والتي من شأنها التخلص من مخلفات القمامة سواء الصلبة أو المخلفات الزراعية مع رفع تراكمات القمامة أولا بأول، مشيرا أنه سيتم خلال المبادرة تقييم اداء رؤساء القرى وتكريم المتميزين منهم.

مضيفا أنه تم إطلاق المبادرة اليوم بقرى ورورة وبطا وجمجرة الجديدة وكفر مويس والرملة وسندنهور ومرصفا وبتمدة ويستمر علي مدار يومي 16 و 17 من يوليو الجاري، وتنطلق يومي 18 و19 يوليو في قرى دملو وكفر بطا وجمجرة القديمة ومنية السباع وطحلة وميت عاصم وكفر العرب وكفر عطا الله، ثم تنطلق يوم 20 و 22 بقرى ميت الحوفيين وكفر أبو ذكري وميت راضي ونقباس وميت العطار وكفر سندنهور والشموت ومنشأة دياب، ثم تنطلق يومي 24و25 بقرى كفر الجزار وبقيرة وكفر سعد وشبلنجة ودجوى ومجول وكفر الشموت وجزيرة بلي ثم تختتم المبادرة فاعليتها بقري عزبة عبدالحميد عطية وعزبة أبو باشا وكفر الأربعين وكفر أبو زهرة وكفر طحلة وفرسيس وكفر الحمام وكفر الشيخ إبراهيم وذلك يومي26و 27 يوليو الجاري.

كما تشمل المبادرة توقيع الكشف الطبي مجانا لغير القادرين ضمن مبادرة ١٠٠ يوم صحة بمشاركة الوحدات المحلية والإدارة الصحية والشباب والرياضة حيث تفقد الهجان المبادرة مؤكدا علي انتظام العمل بالمبادرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات الصحية المتنوعة إلى جانب خدمات مبادرات رئيس الجمهورية من خلال الفرق الثابتة بالوحدات والمراكز الصحية التي تجوب أرجاء المحافظة وكذا تكثيف عمل القوافل التوعوية والتثقيفية بأهمية المبادرة والخدمات التي تقدمها، واطمئن على تواجد كافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الدائم والمتابعة المستمرة مع الإدارات الصحية وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة أمام الحملة لتحقيق المستهدف لتقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرات الرئاسية.

كما تفقد المحافظ خلال اقسام الوحدة الصحية بقرية ورورة للوقوف على مستوي الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وعيادة تنظيم الأسرة لمتابعة انتظام سير العمل بها، والتأكد من توافر جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة، واستفسر من المترددات على الوحدة عن مستوي الخدمة الصحية المقدمة لهن، مشددا على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المرضى والمترددين على الوحدة من الأمراض والأوبئة

ووجه الهجان المسئولين بمديرية الصحة بحسن استقبال المرضى وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لهم وتكثيف أعمال لجان المرور والمتابعة علي المنشآت الصحية وخاصة بالقري والعزب لضبط منظومة العمل وتحسين مستوي الأداء والإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية العلاجية المقدمة للمواطنين.