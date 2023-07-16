رصف 7 طرق ومحاور مرورية جديدة بشبين الكوم

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إدراج 7 شوارع ومحاور مرورية هامة ضمن خطة المحافظة لرصف أكبر عدد من شبكات الطرق الداخلية والطرق المحلية بالعاصمة لخلق محاور جديدة تساهم في تخفيف الاختناقات المرورية ، جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع تنسيقي بحضور المهندس شعبان الشبراوى مدير مديرية الطرق ، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة .

وخلال الاجتماع أوضح محافظ المنوفية إلى أنه جارى إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ، وهم ( طريق أحمد حشمت – الراهب بطول 1950 م ، طريق الراهب /ميت مسعود بطول 2000م ، رصف توسعة محور صلاح خطاب بحى شرق شبين الكوم بطول 1000 م، الطريق الواصل بين محور صلاح خطاب وطريق عبد الرحمن الشرقاوى بطول 300 م ، بالإضافة إلى استكمال رصف طريق 840 " ميت خلف / ميت مسعود /اصطبارى " أمام مستشفى الحميات بطول 350 م ، وكذا امتداد طريق عاصم حما بكفر المصيلحة حتى طريق الراهب بطول 1700م ، فضلاً عن استكمال رصف طريق ترعة القاصد الترابي ( طريق 85 الترابي ) بطول 4.5 كم .

هذا وقد وجه المحافظ بتسريع إجراءات التنفيذ للبدء في أعمال الرصف في أقرب وقت ، كونها طرق حيوية وهامة تخدم الأهالي ، موجهاً بالإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية للنهوض بمستوى البنية التحتية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف تمهيداً للبدء في أعمال الخطة الاستثمارية الجديدة لتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وإحداث تنمية شاملة للمواطن المنوفى .