إلهام علي تطل بالجينز والذهب يزين إطلالتها

خضعت الفنانة السعودية إلهام علي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور الأشهر إنستجرام.

وظهرت إلهام علي بإطلالة كاجوال بتوقيع الجينز، حيث ارتدت جمبسوت أنيق التصميم عكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي وتزينت ببعض المجوهرات الناعمة.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع فوق كتفيها بشكل ناعم وفضلت البساطة وعكس ملامحها بشكل طبيعي لذا استعانت بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

إلهام علي

إلهام علي من مواليد 31 أغسطس 1985 ، ممثلة سعودية تعيش في البحرين.

حياتها

بدأت مشوارها الفني في المسرح بمملكة البحرين ثم انتقلت لتقديم برنامج مكسرات على القناة الأولى السعودية. و حاليا تعيش مع عائلتها في البحرين.

وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية التي ساعدتها في حفر أسمائها بحروف من ذهب في عالم الدراما الخليجية.