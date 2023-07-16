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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا.. والقاهرة تسجل 39

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدًا الإثنين، يشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، إذ يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على الأنحاء كافة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة خفيفة غدًا في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات اللمائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 37 المحسوسة  39

السواحل الشمالية:- العظمى 33 المحسوسة 36

جنوب سيناء:- العظمى 40 المحسوسة  42

شمال الصعيد:- العظمى 42 المحسوسة 44

جنوب الصعيد:- العظمى 45 المحسوسة  46

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