مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد حسم اللقب 43

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تتويجه بلقب الدوري الممتاز رقم 43 في تاريخه ، قبل ختام المسابقة بأربع مواجهات متبقية له.





وأُعلن تتويج الأهلي باللقب بعد وصوله إلى النقطة 75 ، مستفيدًا من خسارة بيراميدز أقرب ملاحقيه على اللقب أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية لهدف .

رباعية القمة ..

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على الزمالك برباعية لهدف ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما الخميس الماضي لحساب مؤجلات الجولة 31 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

سجل حسين الشحات أول أهداف الأهلي في الدقيقة الثانية من بداية المباراة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ، قبل أن يعزز تقدم الأحمر بهدف ثاني عند الدقيقة 36 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وقبل انتهاء الشوط الأول نجح علي معلول في التوقيع على ثالث أهداف الأهلي بإحرازه هدف ثالث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لينتهي الشوط الأول بتفوق الأحمر بثلاثية من دون رد.

ومع بداية مجريات الشوط الثاني أجرى الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق 4 تغييرات دفعة واحدة منحت الزمالك أفضلية فنية واضحة في الشوط الثاني حيث غادر محمودعبدالرازق شيكابالا وحسام عبدالمجيد وحاتم سكر ونيمار، بينما شارك عمر جابر وعمرو السيسي وأشرف روقا ومحمد طارق.

وتمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل هدف الزمالك الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 66 من عمر المباراة بعدما راجع محمود البنا إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة الجزاء بعد سقوط زيزو داخل منطقة الجزاء عقب دفعة من جانب المالي أليو ديانج.

وعند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لمجريات الشوط الثاني أضاف محمد شريف هدفًا رابعًا لينهي آمال الزمالك نهائيًا في العودة بالنتيجة ويحسم الأهلي القمة التي تحمل رقم 126.

ويتبقى لدى الأهلي 4 مباريات في الدوري أمام المقاولون وحرس الحدود وبيراميدز والمصري.

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة مساء اليوم الأحد الموافق 16 يوليو الحالي مع المقاولون العرب ثم يلاقي حرس الحدود يوم الأربعاء الموافق 19 من الشهر ذاته ويواجه بيراميدز يوم 23 قبل أن يختتم مبارياته بمواجهة المصري يوم 26 من الشهر الجاري.