أسعار الأسماك بالأسواق اليوم الأحد
شهدت أسعار الأسماك، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا، وذلك على مستوى كافة أنواعه وأشكاله وألوانه.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، متوسط أسعار الأسماك اليوم الأحد بالأسواق.
أسعار السمك اليوم
البلطي:- من 58 لـ 65 جنيهات.
بلطي أسواني:- من 20 لـ 60 جنيها.
فليه بلطي:- من 40 لـ 200 جنيه.
قشر بياض:- من 80 لـ 120 جنيه.
بياض أملس بلدي:- من 60 لـ 100 جنيه.
بياض أملس ( خليجي- بحيرة ناصر- مزارع):- من 30 لـ 50 جنيها.
قراميط- شيلان:- من 20 لـ 40 جنيها.
ثعابين:- من 50 لـ 250 جنيها.
مكرونة سويسي:- من 65 لـ 115 جنيها.
مكرونة مجمدة:- من 30 لـ 40 جنيها.
سبيط- كاليماري- سابيا:- من 170 لـ 270 جنيها.
قرش:- من 30 لـ 50 جنيها.
كابوريا:- من 40 لـ 200 جنيها.
مرجان:- من 34 لـ 50 جنيها.
مرجان مجمد:- من 20 لـ 30 جنيها.
بربون:- من 45 لـ 65 جنيها.
بربون مجمد:- من 25 لـ 35 جنيها.
دنيس:- من 100 لـ 160 جنيها.
جمبري:- من 70 لـ 300 جنيها.
جمبري مجمد:- من 100 لـ 250 جنيها.
بوري:- من 58 لـ 110 جنيه.
شعور:- من 30 لـ 50 جنيها.
وقار:- من 65 لـ 135 جنيها.
قاروص:- من 60 لـ 140 جنيها.
سردين مجمد:- من 35 لـ 75 جنيها.
ماكريل مجمد:- من 60 لـ 90 جنيها.
مازليا- كشر:- من 30 لـ 50 جنيهًا.