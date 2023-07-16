اليوم.. مطار مرسى علم يستقبل 19 رحلة دولية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم، رحلتين داخليتين و19 رحلة طيران دولية من دول أوروبا تضم 5 رحلات من إيطاليا و5 رحلات من التشيك و3 رحلات من بولندا ورحلة من سويسرا و3 رحلات من ألمانياورحلة من بلجيكا.

ويأتى ذلك ضمن 130رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من دول التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا. بدءا من أمس السبت وحتى يوم الجمعة المقبلة.

ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية للسياح الوافد وتسهيل إجراءات الوصول للوافدين بدءًا من وصولهم إلى المطار وحتى نقلهم إلى الفنادق للاستمتاع، بإجازاتهم على شواطىء البحر الأحمر.

تقع مدينة مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 مترًا فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر مدن السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى وسياحة الغوص في أجمل مواقع الغوص.

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.