أشرف صبحي يلتقي وفد الإتحاد الأوغندي لكرة القدم لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفد الاتحاد الأوغندي لكرة القدم برئاسة السيد/ كوان يوكا ريو تانجا رئيس الإتحاد؛ لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال اكتشاف الموهوبين، بحضور عمرو مهنا مدير مشروع ستارز أوف إيجبيت.

تناول اللقاء استعراض المراحل التنفيذية لمشروع ستار أوف افريكا والذي تم اطلاقه داخل 5 دول في شرق افريقيا، وكذا تم استعراض الخطة التنفيذية لبطولة ستار اوف ايجيبت المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة المقبلة، وآليات التعاون مع دول شرق افريقيا فيما يخص قطاع الناشئين بالتعاون مع ستار لاب والاتحاد المصري لكرة القدم لاكتشاف المواهب من خلال انشاء مراكز لاكتشاف مواهب شرق افريقيا، والعمل علي زيادة الاحتكاك والتطوير، واستضافة المعسكرات والاتحاد مع الاتحاد الافريقي الجامعات، وكذلك تطوير الأكاديميات الرياضية والتدريب الرياضي، وكذلك تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين في مجال الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن مصر استعادت دورها الطبيعي دوليا وإقليميا بفضل المجهودات الكبيرة والخطوات القوية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إعادة رسم السياسة الخارجية المصرية وخاصةً على المستوي الافريقي، والذي يعود إليه الفضل الأكبر فيما وصلت إليه الدولة حاليا من احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي، مثمناً التعاون المثمر بين الاتحادين المصري والأوغندي لكرة القدم، والسعي نحو تحقيق الأهداف المشتركة في ضوء تطوير منظومة كرة القدم على كافة المستويات.

ومن جانبه، أشاد رئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بالخبرات المصرية في تنظيم الأحداث الرياضية على المستوي الدولي، معرباً عن أمله في الاستفادة من خبرات مصر الكبيرة في هذا المجال، مقدماً الدعوة للدكتور أشرف صبحي لزيارة أوغندا ولقاء نظيرة الأوغندي.

حضر اللقاء السيد انكواسا وارين ريوتانجا ممثل ستار أوف افريكا في شرق افريقيا وعضو الاتحاد الأوغندي، السيد/ ميوزنج فيليكس مسئول التسويق، السيد/ كيب يوجو منصور ممثل الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور أحمد جمعه معاون الوزير، الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

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