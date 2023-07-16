إطلاق مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023

دعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة للمشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023.

وأعلنت القباج عن كامل دعمها ووزارة التضامن الاجتماعي لجائزة عمار، حيث إنها مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي تعهدها بتحفيز ذوي الإعاقة من المبدعين والمؤسسات والجمعيات الأهلية في مصر على التقدم للجائزة، مشيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لضمان أكبر انتشار للمسابقة، وتحقيق أحلام المبدعين من ذوي الإعاقة.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي بفريق الجائزة بقيادة الدكتور عمار بوقس رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة.

وناقشت القباج خلال اللقاء الافتراضي على منصة زوم، فرص التعاون مع المبادرة داخل مصر وخارجها، وتسهيل وصول المبادرة إلى الفئات المستهدفة من المبدعين والموهوبين من ذوي الإعاقة.

فيما عرض بوقس، تاريخ المبادرة ومجالات عملها، والشروط الواجب توافرها في الفائزين، مؤكدا أن المشاركة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية من ذوي الإعاقة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة والأمين العام لجائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، عن تطلعه لمشاركة ذوي الإعاقة من مصر في هذه الجائزة؛ نظرا لما تمتلكه مصر من مواهب فريدة، مضيفاً أن هذا يتلائم مع هدف المسابقة في مشاركة أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة، بالإضافة إلى مشاركة كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم، كما تشارك فيها الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

جوائز مسابقة جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة

ويبلغ مجموع الجوائز لهذا العام أكثر من ربع مليون ريال سعودي ( 250,000) في جميع المسارات، وسيتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa) علماً بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023 م.



طريقة التسجيل في جائزة عمار