جامعة تبوك تفتح باب القبول للبكالوريوس والدبلوم المتوسط 

أعلنت جامعة تبوك ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن فتح بوابة القبول الجامعي السنوي لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445هـ، اليوم الأحد الموافق 28 ذي الحجة 1444هـ/ 16 يوليو 2023م، وذلك عبر بوابة القبول الالكترونية.

جامعة تبوك..موعد أخر يوم للقبول الجامعي

وأوضحت جامعة تبوك بالمملكة العربية السعودية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن أخر يوم للقبول الجامعي بها لدرجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط يوم الأحد الموافق 5 محرم 1444هـ/ 23 يوليو 2023م.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم لها الدخول على الرابط التالي .. https://myut.ut.edu.sa/ut/ui/guest/application_online/index/typeApplicationOnlineIndex.faces

رابط للتواصل مع عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك خلال فترة التقديم 1445

وقالت عمادة القبول والتسجيل بجامعة تبوك، أنها تستقبل جميع استفسارات وتساؤلات القبول الجامعي لعام 1445هـ من خلال فريق الدعم والمساندة، مطالبة المتقدمين متابعة الردود والاجابات عبر البريد الالكتروني المُدخل أثناء تقديم الطلب، وذلك عبر الرابط التالي.. https://ut.edu.sa/ar/Deanship/dar/Pages/hp.aspx

جامعة تبوك..مواعيد القبول لدرجتي البكالويوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445هـ

يذكر أن جامعة تبوك كانت قد أعلنت مواعيد القبول لدرجتي البكالويوس والدبلوم المتوسط للعام الجامعي 1445هـ، كالتالي: