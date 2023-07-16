الأبراج الشاطئية في العلمين الجديدة تبهر العالم

طفرة تنموية شهدتها مدينة العلمين الجديدة، كى تصبح إحدى مدن الجيل الرابع الصديقة للبيئة، حيث تتمتع بموقع استراتيجي متميز وتشمل مناطق سياحية وصناعية وفنادق تحاكى المدن العالمية.

مدينة العلمين الجديدة

العلمين الجديدة هي مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية ورياضية، وتحتوى على 40 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى، ومدينة ترفيهية بها منطقة ترفيهية ومدينة تراثية، والمدينة التعليمية بها جامعة العلمين والأكاديمية العربية.

مدينة العلمين الجديدة، تعتبر أحدث مدن الجيل الرابع والتي ستكون بمثابة بوابة مصر على إفريقيا.

وقد اشتهرت المدينة بكونها وجهة سياحية لها طابعها الخاص المميز عن غيرها من المناطق السياحية، حيث لفتت أنظار السائحين والمستثمرين، فهي تعد مدينة سكنية وترفيهية وتعلمية ورياضية.

تاريخ مدينة العلمين الجديدة

وقد تم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان، وتم إضافة 102 ألف فدان آخرين مع نمو الاستثمار، ليُصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.

من أبزر وأحدث المشروعات التي تم تنفيذها حديثا، مشروع أبراج العلمين الجديدة، فهو أحد المشروعات الضخمة، المميزة والمتكاملة الخدمات التي تضمن تحسين جودة الحياة في المدينة.

أبراج العلمين الجديدة

تتكون المرحلة الأولى من أبراج العلمين الجديدة من 15 برجًا، والمرحلة الثانية من 3 أبراج على مساحة 60 فدانًا، بارتفاع 40 طابقًا للبرج الواحد، وعدد وحدات سكنية 4500 وحدة تم بيع منهم ما يقرب من 4000 وحدة.

يتكون كل برج من أبراج العلمين الجديدة من بدروم ودور أرضي وميزانين وعدد 38 دورًا متكررًا.

تبلغ مساحة الدور الواحد من أبراج العلمية الجديدة حوالي 1450 مترًا.

يربط الأبراج الثلاثة بدروم يتكون من 5 أدوار يستخدم لأغراض تجارية.

مواصفات الأبراج

يحيط بالأبراج نحو 3 بحيرات صناعية تصب في البحر الأبيض المتوسط من خلال 3 بواغيز يمر عليها كباري للمشاه وأخرى للسيارات بحيث لا تعيق الحركة داخل الممشى السياحي الذي يمر من أمام البرج

مميزت الأبراج الثلاثة

تجمع أبراج العلمين ما بين الشاليهات والشقق التي تمتلك بتصاميم جذابة وعصرية.

جاء إجمالي الخرسانات المسلحة للأبراج الثلاثة تبلغ حالي 100 ألف متر مكعب خرسانة وحديد التسليح حوالي 20 ألف طن حديد.

تفاصيل الخدمات والمرافق المتكاملة

كشف المهندس محمود الأمير، المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة عن تفاصيل الخدمات والمرافق المتكاملة لتحسين جودة الحياة في العلمين الجديدة، مؤكدا إن العلمين تم إنشاؤها على مساحة 48 ألف فدان ومع نمو الاستثمار تم إضافة 102 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة 150 ألف فدان.

مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية

وأشار “الأمير” فى تصريحات تلفزيونية، على هامش مهرجان العلمين، إلى أن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة سكنية وترفيهية وتعليمية ورياضية، موضحًا أنه عند بداية إنشاء المدينة تم مواجهة العديد من التحديات وعلى رأسها وجود الألغام.

المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية

وتابع المشرف على الأبراج الشاطئية بالعلمين الجديدة أن المرحلة الأولى من الأبراج الشاطئية تكون من 15 برجًا والمرحلة الثانية 3 أبراج على مساحة 60 فدانًا عدد الوحدات السكنية 4500 وحدة وتم بيع منهم ما يقارب 4000 وحدة.