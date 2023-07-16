الكلى بـ 25 ألف.. اليوم محاكمة المتهمين بالإتجار في البشر

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية في الجيزة.

وكانت النيابة العامة احالت تشكيل عصابي من 4 أشخاص كونوا جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية، وحددوا 25 ألف جنيه مقابل استئصال الكلى في الجيزة، إلى محكمة الجنايات.

وكشف أمر الإحالة الصادر عن أنه بعد الاطلاع على الأوراق وما فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة "م . ف"، أخصائي تحاليل طبية- صاحب معامل للتحاليل، و"س . ع "، كهربائي سيارات، و"ه .ح"، صاحب محل ملابس، و"إ . س" لأنه في غضون الفترة بين عامي 2017 و2019 أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر داخل البلاد تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية.

وأضاف أمر الإحالة أنه انضم لها المتهمان من الثاني وحتى الرابع تحقيقا لأغراضها، متعاملين في أشخاص طبيعيين وهم المجني عليهم "ف . م"، و"أ . ع"، و"م . ح"، بأن استقبلوهم وتولوا نقلهم وإيوائهم، وعرضوا عليهم بيع وشراء أعضائهم البشرية- كلاهم- مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، وكان ذلك بقصد استئصالها من أجسامهم لزراعتها في أجسام آخرين من أجل الحصول على منافع مادية، مما ترتب عليه إصابة المجني عليهما الثاني والثالث بعاهة مستديمة على النحو الموصوف بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.