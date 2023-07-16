فيلم بيت الروبي يحافظ على الصدارة بإيرادات أمس

حقق فيلم بيت الروبى، نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق عرضه بجميع دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وبلغت إيراداته أمس، السبت، 1.681.506 جنيها ليحافظ على صدارة أفلام الموسم منذ طرحه.

أبطال فيلم بيت الروبي:

فيلم بيت الروبي، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقى، حاتم صلاح، محمود السيسى، وضيوف الشرف محمد عبدالرحمن توتا، منى الشاذلى، مصطفى أبو سريع، محمد السويسي، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمى.

قصة فيلم بيت الروبي:

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول: يعيش المؤثر الاجتماعي إبراهيم الروبي مع زوجته وشقيقه الأصغر حياة بسيطة هادئة، لكن مشكلة عدم إنجابه هو وزوجته تُكدر صفو حياتهما، فيفكران في أمر خطير عواقبه وخيمة.

أغنية سمع هوس:

كانت طرحت الشركة المنتجة، فيلم "بيت الروبي" أغنية "سمع هوس" وهي ضمن الفيلم للمطرب محمود العسيلي، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية "سمع هوس"، كلمات فليبينو، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في غنائها معه كل من كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز.

العرض الخاص لفيلم بيت الروبي:

كان احتفل صُنّاع وأبطال فيلم بيت الروبي، قبل عيد الأضحى 2023 بالعرض الخاص للفيلم داخل إحدى السينمات بـ6 أكتوبر.

آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز

يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم عبدالعزيز فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار.

والفيلم إخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

يرصد الفيلم حالة الغليان التي كانت يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.