التصريح بدفن جثمان طفل غرق في ترعة بطما

صرحت النيابة العامة لمركز ومدينة طما بدفن جثمان طفل في السابعة من عمره يقيم بدائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج توفى غرقًا أثناء لهوه على حافة ترعة مجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها.

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طما إشارة من مستشفى طما المركزي بوصول الطفل "يوسف . م . س . م" 7 سنوات ويقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .



إنتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص وسؤال كل من :- والده "ممدوح . س . م" 33 سنة عامل ووالدته "سحر . ع . ف . ع" 29 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجلهما علي حافة الترعه المواجهه لمنزلهما إنزلقت قدمه وسقط بها مما أدي لغرقه ووفاته ونفيا الشبهه الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .