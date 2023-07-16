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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة يفتتح الدورة الرياضية للمصالح الحكومية

بوابة الوفد الإلكترونية

افتتح الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، الدورة الرياضية للمصالح الحكومية بمدينة النوبارية الجديدة، تحت شعار "التعاون والبناء يُنمي مدينتنا"، وذلك بمشاركة 18 جهة حكومية وخدمية بالمدينة، وتحت رعاية جهاز المدينة، ومجلس الأمناء.

وأوضح رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن هذه المبادرة التي يقدمها جهاز المدينة، تهدف لإرساء روح المودة والإخاء والتعاون بين جميع الجهات الخدمية بالمدينة، وهو الأمر الذى ينعكس على جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين بالمدينة، ويذلل العقبات التي تواجه تنفيذ وتشغيل المشاريع الخدمية بالمدينة، ويتيح فرصة للألفة والتعارف الذي يؤدي إلى التعاون البناء بين الجهات الخدمية بالمدينة.

وأشار الدكتور أحمد إسماعيل، إلى أن جميع الجهات الخدمية والحكومية بالمدينة تشارك في الدورة الرياضية، وهي (جهاز المدينة، ومحطة المياه التابعة لجهاز المدينة، والإدارة التعليمية، ونادي الزهور، وإدارة التموين، وشركة مياه الإسكندرية، والإدارة الصحية، ومديرية الزراعة، وشركه الكهرباء، وهيئة التعمير، وشركة الغاز، ونادي مبارك، وبنك مصر، والبنك الأهلي).

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