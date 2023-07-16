الأهلي والمقاولون في صدام مشتعل الليلة بمعقل الذئاب

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره المقاولون العرب، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون العرب مساء اليوم الأحد 16 يوليو، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

يعتلي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بعد خوض 30 مباراة، وحسم البطولة بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بـ5 جولات.

بينما يقع فريق المقاولون العرب بالمركز السادس في ترتيب جدول الدوري برصيد 44 نقطة من الفوز في 9 والتعادل في 17 والخسارة في 7.

قائمة الأهلي لمباراة المقاولون العرب في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد عبدالفتاح، كريم الدبيس، محمد أشرف

خط الوسط: أليو ديانج، محمد الضاوي كريستو، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا، محمد فخري، رأفت خليل، أحمد القندوسي، محمد مجدي قفشة

خط الهجوم: أحمد عبدالقادر، بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد زعلوك، محمد شريف، كهربا

خط دفاع جديد للأهلي أمام المقاولون