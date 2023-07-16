الدقهلية: رفع 2700 طن مخلفات صلبة وقمامة في حملات مكبرة

انطلقت اليوم حمله مكبرة ولمدة اسبوع لرفع تراكمات القمامة والمخلفات الصلبة والاتربة بنطاق مدينة ومركز دكرنس وذلك بمشاركة 8 وحدات محلية ومعدات التدخل السريع بالديوان العام، وقال "مختار" انه تم رفع 2000طن مخلفات صلبة و205 طن قمامة و500طن نواتج تطهير بنطاق مدينة ومركز دكرنس خلال اليوم الاول لاعمال الحملة..

وفي ذات السياق استمرت اعمال تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والاتربة والمخلفات الصلبة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة وبمشاركة 10 وحدات محلية وذلك بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة ورؤساء احياء شرق وغرب المدينة..

هذا وقد اوضح " مختار"انه تم رفع 560 طن قمامة و10طن اتربه من الشوارع والميادين وزراعة 500 متر نجيل طبيعي بالمنطقة المركزية بشرق وغرب ومركز المنصورة بمشاركة 10 وحدات محلية وباشراف جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة..

ومن جانبه اوضح محمد حمص رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمنصورة انه بمشاركة واشراف المهندس خالد جلال مدير عام المركبات والمهندس عبده محمدين مدير عام البيئة وفهمي علام بجهاز النظافة و التجميل فقد تم التنسيق مع الدكتوره امال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس والساده رؤساء المراكز والمدن المشاركة في الحملة وهم الساده رؤساء مراكز ومدن المطريه والمنزله والجماليه وميت سلسيل والكردي ومنيه النصر ومحله دمنه وبني عبيد حيث تم تم رفع مخلفات صلبه علي حرم طريق دكرنس المؤدي الي شربين وتم رفع ناتج تطهير علي حرم ترعه الطريق المنصوره _ المنزله وتم تقسيم مدينه دكرنس الي عده قطاعات لرفع كافه تراكمات القمامه بها وشمل العمل رفع كفاءه شارع بورسعيد والعبور وكورنيش مدينه دكرنس بالاضافه الي البدء في أعمال رفع كافه تراكمات القمامه بموقع دكرنس بجوار مقابر المسلمين..

وفي سياق متصل اضاف انه بمشاركة واشراف السيد، محمد فارس و السيد، سامح سعد والسيد، محمد عادل بجهاز النظافة والتجميل انه قد استمر التنسيق مع كل من اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنصورة والسيد محمد امين رئيس حي غرب المنصورة والسيد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل وكذا رفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور علي جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق احياء شرق وغرب ومركز المنصورة" واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية بمشاركة 10وحدات محلية حيث شمل العمل زراعة نجيل طبيعي بالجزر الوسطي والحدائق بشارع الجيش وغسيل الارصفه بحدائق شارع الجيش وكنس الاتربه ورفع كفاءه النظافه العامه بمنطقه المجزر والبشطامير و سندوب و حي الجامعه و شارع احمد ماهر وقناه السويس والدراسات وشارع الجمهوريه و المشايه والزعفران وأحمد الحسيني وابن زيد وعزبه عقل وذلك في اطار الجهود المستمرة للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة..

وقد اكد "المحافظ "علي المتابعة المستمرة لرفع الاتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير اماكن تجميع الاتربة والقمامه بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.