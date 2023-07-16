اليوم.. قمة الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بنيروبي

يعقد اليوم اجتماع مؤتمر القمة المصغر التنسيقي النصف سنوي الخامس بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية في نيروبي، كينيا، 16 يوليو 2023 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأهم ما يتضمن مشروع جدول الأعمال القمة في جلسات مغلقة بحث التقرير عن وضع التكامل في إفريقيا، و تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي و تقرير محمدو إيسوفو، مناصر الاتحاد الإفريقي لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عن حالة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية ، وتقرير حالة التكامل الإقليمي من قبل المجموعات الاقتصادية الإقليمية، وتقرير المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة، وبحث قصة النجاح بين الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وفيما بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية في أجندة التكامل.

وما وصل إليه نجاح وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية- النيباد في توطيد التكامل القاري والإقليمي وتحقيق أجندة 2063 بالتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية بالإضافة إلى مبادرة التعاون بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية، والتعاون الأمني البحري للمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجهود الناجحة للمجموعات الاقتصادية الإقليمية للاتحاد الأفريقي، ووجهة نظر الهيئة الحكومية المشتركة للتنمية بشأن وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا، وجهود الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية (الإيغاد) في حل النازع في شمال إثيوبي.

كما يتضمن جدول الأعمال أيضًا بحث البيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأزرق: تحديات وآفاق التكامل في إفريقيا، والمبادارت الإقليمية للبنك الإفريقي للتنمية، وبحث واعتماد مشروع إعلان اجتماع التنسيق نصف السنوي الخامس بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية، وبحث مقترح لتقسيم العمل بين الاتحاد الإفريقي والمجتمعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء.

وقالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الافريقي للهجرة ان الدول الإفريقية تحاول معالجة القضايا بشكل جماعي، ولهذا السبب سيعقد الاتحاد الإفريقي قمة المناخ في كينيا، وهناك محاولات لتوسيع الموقعين على إعلان كمبالا بشأن التنقل الناجم عن تغير المناخ، بدعم من المنظمة الدولية للهجرة.

القمة التنسيقية الإفريقية

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القمة التنسيقية الإفريقية تم استحداثها عام ٢٠١٩ تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، اتصالاً بجهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد، وفي إطار محور تقسيم العمل والمهام بين مفوضية الاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، فضلاً عن تعزيز مسار التكامل الإقليمي بين دول القارة، خاصةً ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي، والذي تعد أبرز خطواته إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تحت الرئاسة المصرية عام ٢٠١٩.

وأشار أن من المقرر أن يلقى الرئيس السيسي كلمة يستعرض خلالها خطة مصر فى ظل ترؤسها الحالى للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية “النيباد”، كما سيلقى الرئيس كلمة بصفته الرئيس الحالى لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية لاستعراض الجهود المصرية فى مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة الإفريقية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف السفير وائل نصر الدين، سفير مصر لدى كينيا أن القمة محدودة المشاركة وتضم عددا محدودا من الدول، ويدعى إليها أعضاء هيئة مكتب القمة وهما 5 دول من بينهم مصر التي تتولى رئاسة اللجنة التوجيهية للوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي "النيباد".

وأكد السفير بانكولي أديوي، مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أن جلسات قمة سوف تركز على أفضل الممارسات لمجابهة الإرهاب وأجندة عمل سلمية خاصة بمبادرة إسكات البنادق. وقال السفير عمرو الجويلى المستشار الاستراتيجي لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قرارات اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء خارجية الأفارقة سيعرض علي المؤتمر القمة المصغرة لتقيم التقدم المحرز في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية كونه الموضوع الرئيس لعام 2023، إضافة إلى النظر في مسائل الميزانية، والترشيحات الإفريقية في المنظومة الدولية، والتقدم المحرز في التصديق على معاهدات الاتحاد الإفريقي وتنفيذها، وبحث الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الأفريقي وأجندة 2063.

وأشار الجويلي أن المجلس التنفيذي عين بعض أعضاء "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب"، والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، ولجنة الخبراء التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بحقوق الطفل ورفاهيته، ومفوضية الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، وعضو مجلس المراجعة الخارجية.

وكانت اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي قد انعقد يوم الخميس الماضي بكينيا بمشاركة وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية وضم الوفد المصرى السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثيوبيا ومندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقي.