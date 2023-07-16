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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

صيانة وترميم الآثار التاريخية.. أولى مراحل تطوير حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

تلاحق الشائعات حديقة الحيوان الجيزة منذ الإعلان عن تطويرها، وتسليمها للتحالف الوطني لبدء أعمال التطوير.

وضمن هذه الشائعات إغلاقها بشكل كامل، وبناء أبراج سكنية على أرض الحديقة، وقطع الأشجار القديمة، وهدم المباني الأثرية بالحديقة.

وقال أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إنه لا توجد أي معدات دخلت حديقة الحيوان للقيام بأي إجراءات حتى الأن حتى يتم قطع أشجار نادرة، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير حديقة الحيوان تقدر بأكثر من مليار جنيه يتحملها التحالف الوطني المصري. 

خروج الحديقة من التصنيف العالمي

واضاف إبرهيم في تصريحات له،  أن حديقة الحيوان خرجت من التصنيف العالمي في عام 2004م، لعدم اتباع المعايير الدولية، مؤكدًا أنه يتم الحفاظ على كل الآثار التاريخية لحديقة الحيوان.

وأشار إلى أن أولى مراحل تطوير حديقة الحيوان هي صيانة وترميم كل الآثار بها، كما سيتم جلب حيوانات جديدة نادرة لم تكن موجودة من قبل، كما سيتم دمج حديقة الحيوان مع حديقة الأورمان من خلال نفق بينهما. 

 

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تطوير حديقة الحيوان خلال عام، لافتاً إلى أن الحيوانات ستظل موجودة في حديقة الحيوان حتى يتم الانتهاء من التطوير، معقبًا: "لدينا أكثر من 5 آلاف حيوان في حديقة الحيوان".

وتابع:" كل مكان في حديقة الحيوان يشهد ذكرى لكل زوارها، لذلك يتم الحفاظ على كل ما هو نادر وقديم وأثري داخل الحديقة".

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