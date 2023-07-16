محافظ الشرقية يشهد احتفالية تسليم الجوائز للفائزين في منافسات الدوري الرياضي

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، احتفالية تسليم الجوائز للفائزين في منافسات الدوري الرياضي في العاب (خماسي كره القدم، كرة اليد، كرة السلة الكرة الطائرة بنات، تنس الطاولة)، والذي ينظمه فرع الإتحاد العام لمراكز شباب مصر بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة لمحافظات الإسماعيلية والشرقية وشمال سيناء والمنوفية على أرض ملاعب مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس.

أكد محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الدورات الرياضية التي تهدف إلى تنمية روح المنافسة بشرف بين الفرق المشاركة، وإعلاء قيمة الرياضة التي تسمو بالعقل، وتنقي النفس، وتُساهم في تقديم فرد قوي يُساهم في بناء وتنمية مجتمعه.

اشاد المحافظ بدور الإتحاد العام لمراكز الشباب وما يقدمه من دعم لمراكز الشباب بالتعاون مع المديريات لظهورها بالشكل اللائق، لإسقبال الشباب، ولصقل مهاراتهم، وتنمية قدراتهم، باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن، ولشغل أوقات فراغهم بطرق ايجابية، تعود عليهم وعلي المجتمع بالنفع والفائدة.

وخلال كلمته قدم محافظ الشرقية الشكر لارئيس عبد الفتاح السيسي لإهتمامه بالشباب باعتبارهم القوة الناعمة التي تساعد في بناء وتنمية المجتمع ، مشيراً الى أن السنوات العشر الأخيرة شهدت طفرة ملموسة في كافة القطاعات الخدمية والتنموية على أرض المحافظة، حيث تخطت تكلفة المشروعات الـ 60 مليار جنيه، وذلك لتحسين جودة حياة المواطنين.

وقال المحافظ إن مصر بتتغير وبتتطور، ولدينا قيادات على قدر المسؤلية والإنتماء لهذا الوطن الغالي، موجهاً الدعوه لشباب المحافظو للحصول على المشروعات الممولة من الدولة من خلال برنامج مشروعك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي يقدم قروض ومنح للشباب الجادين في الحصول على فرص عمل باقامة مشروعات لهم تدر عليهم دخلاً، وتساعد على تحسين مستوى معيشتهم.

وأوضح الدكتور ماجد العزازي رئيس الأتحاد العام لمراكز شباب مصر، أن منافسات الدوري الرياضي تأتى فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، بتفعيل الأنشطة والمسابقات الرياضية للشباب، بهدف إستثمار طاقاتهم وتنمية قدراتهم، وغرس قيم الولاء والإنتماء في نفوسهم تجاه وطنهم، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، وتماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة.

ولفت العزازي إلى أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من أبناء المحافظات في مختلف الألعاب والرياضيات.

وعبر الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، عن سعادته لإستضافة الشرقية هذا الحدث الرياضى الكبير، موجهاً الشكر للإتحاد العام لما يقوم به من دور كبير في تفعيل دور مراكز الشباب بالتعاون مع المديريات، بالإضافة إلى الطفرة المتميزة التي تشهدها مراكز الشباب على مستوى الجمهورية وما يقوم به الإتحاد والوزارة من نشر الوعي الرياضي و الثقافي والسياسي والفني والإجتماعي وغيرها من الانشطة والبرامج المتميزة.

وحرص محافظ الشرقية على تفقد معرض منتجات أندية الفتاة والمرأة والذي يضم منتجات خزفية وفخار وكل ما يتعلق ببيئة المحافظات المشاركة في المعرض، من شموع الزينة، والحرق علي الجلد، والمكرميات والتريكو، والتطريز، والتبلوهات المضئية، وفن الأركت، وورد الزينة.

أشاد المحافظ بالتنظيم الجيد للمعرض، وبالجودة العالية للمنتجات المقدمة من المحافظات المشاركة، مؤكداً تقديم أوجه الدعم والمساندة لتنمية المواهب المشاركة في المعرض، ممن لديهم ملكة الإبداع في الفنون المختلفة بتقديم أعمال ومشغولات فنية بصورة مميزة.

وكرم المحافظ اللاعبين الفائزين بالمراكز الأولي في الألعاب الرياضية المختلفة على مستوى المحافظات الأربع المشاركة في فعاليات البطولة، بمنحهم كئوس وميداليات ذهبية.

وفي نهاية الاحتفالية أهدى رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، درع الاتحاد لمحافظ الشرقية، تقديراً لمجهوداته في تطوير منظومة العمل بقطاع الشباب والرياضة داخل المحافظة.