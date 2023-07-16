شيشالدين.. بركان ثائر بألاسكا ويطلق سحابة من الغبار

أطلق بركان ثائر في الجزر الأيوطية في شبه جزيرة ألاسكا، سحابة شاهقة من الغبار البركاني، ما دفع هيئة الأرصاد الوطنية لإصدار تحذير طيران، وفق روسيا اليوم.

وأفاد مرصد البراكين في ألاسكا، بثوران بركان شيشالدين، وأكد خفر السواحل الأمريكي انطلاق الحمم البركانية في نفس اليوم داخل الفوهة على قمة البركان.

وأوضح المرصد أن الثوران الأكبر للبركان وقع الساعة 1:09 فجر يوم الجمعة، وأسفر عن إطلاق سحابة إلى ارتفاع 40 ألف قدم تحركت نحو الجنوب فوق المحيط الهادي.

لافتة إلى وقوع ثوران ثان أصغر الساعة 7:10 صباح الجمعة، ووصلت سحابته إلى 15 ألف قدم.

ومن جانبها أصدرت هيئة الأرصاد الأمريكية الوطنية تحذيرا للرحلات الجوية بسبب السحابة الغبارية، بالنظر إلى أن الرماد البركاني يعتبر مادة حادة وتستخدم كمادة كشط صناعية، ويمكن أن يتسبب في توقف محركات الطائرة.

ويقع البركان على بعد 1093 كلم جنوب غرب أنكوراج قرب مركز جزيرة يونيماك، أكبر جزيرة في الجزر الأليوطية.