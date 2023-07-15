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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أمير عزمي ينتقد إقامة دوري المحترفين: مجاملات لرؤساء الأندية

أمير عزمي مجاهد
أمير عزمي مجاهد

انتقد أمير عزمي مجاهد، المدير الفني لفريق السكة الحديد، إقامة دوري المحترفين، مشددا على أن إقامة هذا الدوري يأتي إرضاء لبعض رؤساء الأندية.

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قال أمير عزمي مجاهد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الموسم اللي فات الناس قالت إن في دوري محترفين، لكن قبل استحداث المسابقة، لازم يبقى في شروط للمسابقة، لكن في تغييرات كل شوية، مفيش كورة بيتم إدارتها بهذه الطريقة".

دوري المحترفين إرضاءً لبعض الأندية

وأضاف: "مش هينفع نعمل إرضاء لبعض الأندية ورؤساء أندية، لحد دلوقتي مش عارفين ايه هو نظام دوري المحترفين أساسا وده بيصعب إقامته".

واختتم: "لازم اتحاد الكورة قراره يبقى لا رجعة فيه، لكن المشاكل اللي عندنا في الكورة مش فنية، لكن المشكلة إدارية".

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