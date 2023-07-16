بوتين على أعتاب المنازعات مع كوريا الشمالية بسبب صاروخ باليستي أطلقته

بوتين الرئيس الروسي أعلن فتح التحقيق حول إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي العابر للقارات لكوريا الشمالية حول أنه تحطم في مياه روسيا أم لا وماذا سيفعل الرئيس الروسي بوتين إذا ثبت تحطم الصاروخ الكوري في مياهها فهل سيدخل في منازاعات جديدة مع كوريا الشمالية.

موسكو تبدأ التحقيق في صاروخ كوريا الشمالية العابر للقارات

بوتين الرئيس الروسي أكد بأن موسكو بدأت التحقيق فيما إذا كان صاروخ باليستي عابر للقارات كوري شمالي قد تحطم في المياه خلال تجربة إطلاق يوم الأربعاء الماضي.



نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو أكد أن وزارة الدفاع الروسية تحقق في الصواريخ الكورية الشمالية ، وفقا لوسائل الإعلام الروسية ووكالة تاس للأنباء، "حتى الآن لا توجد معلومات واضحة عن هبوط الصاروخ في المنطقة الاقتصادية الروسية."

جدير بالذكر أن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أعلنت يوم الأربعاء أنها ستطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى من منطقة بيونغ يانغ في اتجاه بحر اليابان، وقالت وسائل الإعلام الكورية الشمالية إن الصاروخ "هواسونغ -18" هو أساس وجوهر القوة الضاربة النووية لكوريا الشمالية ، وكان الإطلاق التجريبي تحذيرا عمليا قويا للولايات المتحدة وأعداء آخرين.

أمريكا تدين إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية

وأدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان الاختبار ، وقال نائب وزير الخارجية الروسي إنه رد فعل على تصرفات واشنطن وحلفائها ، والتي استفزت بالفعل لتعزيز قوة دفاع كوريا الشمالية.