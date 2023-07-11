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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس المنصورة: اتفقنا مع خالد الدرندلي على تأجيل دوري المحترفين

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي

أكد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة أن الأندية اتفقت مع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة المصري على تأجيل دوري المحترفين.

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قال محمد البسيوني في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "من قبل ما الدوري يبدأ عملنا اجتماع واعترضنا على تطبيق دوري المحترفين، واحنا كأندية ومجالس إدارات فكرنا في تغيير ثقافة الكرة المصرية متوقف جزء منه على مصالح الأندية الخاصة بنا" .


وأضاف: "اتفقنا مع خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة على تأجيل دوري المحترفين" .


وتابع : "اتحاد الكرة أخطرنا أنه وافق على تأجيل دوري المحترفين".

 

رئيس المنصورة يعلن: سنلجأ لمركز التسوية والتحكيم حال تطبيق دوري المحترفين 

 

هدد محمد البسيوني رئيس نادي المنصورة اتحاد الكرة المصري، حال تم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل.


قال محمد البسيوني : "هنعمل جمعية عمومية غير عادية لو تم تطبيق دوري المحترفين بداية من الموسم المقبل" .


وواصل : "في الجمعية العمومية الغير عادية، هنعلن رفض تطبيق دوري المحترفين وهنرفع قضية في مركز التسوية والتحكيم" .


واختتم: "عيب لما مسؤول كبير في اتحاد الكرة يكدب علينا بشأن دوري المحترفين".

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