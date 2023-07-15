الأوليمبي يحشد الأندية الشعبية لدعم إلغاء دوري المحترفين

يعقد نادي الأوليمبي السكندري برئاسة ناصر الشاذلى اجتماع موسع مع الأندية الشعبيه والجماهيريه الى جانب ممثلى ورؤساء الانديه الصاعده من القسم الثالث وبعض رؤساء أندية الدورى الممتاز وذلك من أجل الحشد والدعم لقرار إلغاء تطبيق دوري المحترفين المزمع إقامته في الموسم القادم.

موعد اجتماع الأندية الشعبية

يقام الاجتماع في الثامنة مساء غدا الأحد بمقر النادي الأوليمبي.

ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع حضور محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى ظل الدور البارز لزعيم الثغر لدعم الاوليمبى والانديه الشعبيه والجماهيريه بدورى القسم الثانى .

كما تم توجيه الدعوه من جانب رئيس النادى الاوليمبى لعدد من رموز الكرة بالإسكندرية الى جانب الاعلاميين والقنوات الفضائية الرياضيه لحضور المؤتمر الحاشد والكبير والذى يحظى بإهتمام جميع أندية القسم الثانى على مستوى الجمهوريه من أعضاء الجمعية العمومية فى الاتحاد المصرى لكرة القدم .

وكان 50 نادي من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد الكرة تقدموا بطلبات لاتحاد الكرة بشأن عقد جمعية عمومية غير عادية لرفض تطبيق نظام دوري المحترفين كونه مخالف للائحة النظام الأساسي للبطولات الخاصة بالاتحاد وفيه ظلم كبير واقع على الأندية الشعبية.

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