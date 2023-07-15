الصين تدعو الهند إلى تحسين العلاقات الثنائية

قالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وانج يي، قال لوزير الخارجية الهندية سوبرامانيام جايشانكار خلال اجتماع في جاكرتا ، إن العلاقات الثنائية بين الدولتين يجب أن تصل إلى الاستقرار.

وأضاف وانج يي، بحسب البيان، أن الصين تولي اهتماما كبيرا للإجراءات التقييدية التي فرضتها الهند على الشركات الصينية.

ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، تأمل الصين في أن توفر الهند بيئة عمل نزيهة وشفافة للشركات الصينية بالبلاد.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على إجراء محادثات على مستوى القيادة العسكرية بشأن المسائل الحدودية، في أقرب وقت ممكن.

كما جاء في البيان أن الجانبين يوافقان على بدء إجراءات التوسع في مجموعة بريكس التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين.