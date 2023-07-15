Pakistan باكستان كانت المأوى الآمن للاجئين الأفغان وكانت Pakistan باكستان تعتبر ملف اللاجئين الأفغان واحدة من الملفات الاجتماعية الأكثر أهمية في Pakistan باكستان وكانت تفخر بتنفيذ وتوطين هذا الملف ومع مرور الوقت وتغيير الحكومات المتعاقبة انقلب الحال رأسًا على عقب وبدأت Pakistan باكستان تستخدم الملفات الأفغانية للاستفادة من الدعم الهائل الذي قدمه المجتمع الدولي على مدى السنوات الـ 40 الماضية.

عرض ملفات الأفغانية على العلاقات السياسية



حكومة Pakistan باكستان عرضت ملفات الأفغانية على العلاقات السياسية مع كابول وتغيراتها، الأمر الذي زاد الضغط على اللاجئين عندما تنشأ التوترات، بالرغم من أن Pakistan باكستان لم تغلق حدودها مع اللاجئين الأفغان كمعبر" سبينبورداك "بين مقاطعة قندهار الأفغانية وإقليم بلوشستان الباكستاني.

Pakistan باكستان لم تفرض إجراءات ملزمة تجاه الأفغان الذين يعبرون بشكل غير رسمي ومن المعابر أيضًا التي يتخذها الأفغان معبر" تولخام " الذي يستخدمه المرضى الأفغان بعد أن يوثق المجلس الطبي الباكستاني ، الذي لديه ممثلون على الحدود ، حالاتهم إنه مفتوح بطريقة ما عبر عدة تقاطعات.

حملة غير مسبوقة من الاعتقال والمحاكمة ضد اللاجئين الأفغان



Pakistan باكستان ممثلة في مسؤولو الأمن الباكستانيون أطلقوا حملة غير مسبوقة من الاعتقال والمحاكمة ضد اللاجئين الأفغان في العاصمة إسلام أباد ومدن أخرى تم متابعتها حتى الآن وأكدت السفارة الأفغانية في باكستان في بيان سابق لها حول اعتقال 250 لاجئا أفغانيا، بما في ذلك عدد كبير من الأشخاص الذين يحملون بطاقات هوية وجوازات سفر.

Pakistan باكستان تنقلب جحيم على اللاجئين الأفغان



