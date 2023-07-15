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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الرئيس السيسى يدون كلمة للشعب الكينى فى سجل الزائرين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، ووجه كلمة لرئيس كينيا وللشعب الكيني الشقيق في سجل الزائرين بمستهل زيارته كينيا للمشاركة في القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

 الرئيس السيسى يتقدم بخالص التقدير والشكر لفخامة الرئيس ويليام روتو:

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الملفات المطروحة على طاولة الرئيس السيسي في قمة كينيا

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الرئاسة تكشف تفاصيل كلمة السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي

 كتب الرئيس السيسى، "يسعدني أن أتقدم بخالص التقدير والشكر للرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال وأعرب عن سعادتي لتواجدي بالعاصمة الكينية نيروبي، متمنيًا لأخي فخامة الرئيس روتو ولشعب كينيا الشقيق المزيد من الرخاء والتقدم".

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