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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تزايد الأحمال الكهربية إلى ٣٤٠٠٠ ميجاوات مع العمل على استقرار التغذية الكهربائية

وزير الكهرباء والطاقة
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

 بلغ أقصى حمل كهربي خلال ساعة الذروة: 34000 ميجاوات، وذلك مع تزايد درجات الحرارة والاحتياجات والاستهلاكات الكهربية، وذلك للمرة الأولى خلال هذا العام. 


 وكانت القدرات الكهربائية المتاحة: 45700 ميجاوات.
 وبلغ احتياطي القدرات الكهربائية: 11300 ميجاوات.


 ويستمر المردود الإيجابى للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على إثر التطوير الذى شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية الاحتياجات الكهربائية كافة مع استقرار التغذية الكهربية.

 ويتابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ذلك أولًا بأول مع التوجيهات بسرعة الإصلاح عند حدوث أي عطل طارئ، مع استمرار تلقى أي بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وتطبيق " طوارئ الكهرباء " الجديد، وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/

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