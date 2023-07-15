تطوير حديقة الحيوان.. مدة الغلق ومصير الحيوانات و الإدارة الجديدة (فيديو)

قال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إن حديقة الحيوان بالجيزة من أقدم الحدائق بالمنطقة، ونؤكد على الحفاظ على كل ما هو نادر في الحديقة سواء كان أشجار أو نباتات أو مباني ".

وأضاف “إبراهيم” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، مساء اليوم السبت أن حديقة الحيوان ستكون مغلقة طوال فترة تطوير حديقة الحيوان، مضيفا:" مدة التطوير لن تتجاوز عام ونصف والحيوانات متواجدة داخل الحديقة ولم يتم نقلها".

الحفاظ على سور حديقة الحيوان

وتابع :" سيتم الحفاظ على سور حديقة الحيوان كما هو "، مضيفة:" التحالف المصري الخالص هو من سيدير الحديقة بحق انتفاع لمدة 25 سنة ".

تاريخ نشأة حديقة الحيوان بالجيزة:

افتتحت حديقة الحيوان عام 1891 في عهد الخديوي توفيق، وكانت أول حديقة حيوان في أفريقيا والمنطقة العربية.

تعد الحديقة الأولى من نوعها في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث لقبت باسم "درة تاج حدائق الحيوان في أفريقيا"، لما تضمه من حيوانات نادرة وأشجار معمرة.

تمتد مساحة الحديقة ما يقرب من 80 فدانًا.

تضم الحديقة عندما تم افتتاحها على قرابة 6 آلاف حيوان من نحو 175 نوعًا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

يوجد فى حديقة الحيوان جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور، بالإضافة إلى متحف تم بناؤه في عام 1906م، ويحتوي على مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.



كما تضم الحديقة "الكشك الياباني"، وهو متحف صغير داخل الحديقة، يحوي بعض المقتنيات والصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان قديمًا وحديثًا، تم إنشاؤه في عهد الملك فؤاد عام 1924 بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر.

وتضم الحديقة المتحف الحيوانى، وهو أول متحف بها، حيث تم إنشاؤه عام 1906، وتم نقله إلى موقعه الحالي في عام 1914م.

تم إغلاق الحديقة يوم 19 فبراير 2006 خوفًا على الحيوانات والطيور من الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، لكن أعيد افتتاحها في 24 أبريل من العام نفسه.

وتحتوي الحديقة أيضًا على "5 جبلايات": القلعة، الشمعدان، جزيرة الشاي، جبلايتي الكوبري المُعلق.

وتعد حديقة الحيوان بالجيزة من أشهر الحدائق على مستوى محافظات مصر والوطن العربي، إذ تستقبل ملايين الزوار كل عام.