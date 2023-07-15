عاجل
السيسي يتوجه إلى نيروبى للمشاركة فى القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقى وظائف خالية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.. اعرف الشروط Pakistan.. مقتل جنود باكستانيين يلوح بأزمة جديدة مع الشقيقة أفغانستان
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شائعات تجريف الأشجار النادرة تطيل حديقة الحيوان بالجيزة.. الحكومة تصدر بيان

حديقة الحيوان بالجيزة
حديقة الحيوان بالجيزة

ترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي حول تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها.

txt

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد"

txt

المركز الإعلامي لـ«الوزراء»: موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يحدد

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان بالجيزة تزامناً مع بدء تنفيذ خطة تطويرها، وأنه لا يمكن المساس بأي من النباتات والأشجار النادرة المتواجدة بحديقة الحيوان.

 

تجريف الأشجار النادرة بحديقة الحيوان

 

وأكدت وزارة الزراعة على أنه يجري تنفيذ خطة شاملة لتطوير الحديقة ورفع كفاءة جميع خدماتها، مع الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة بها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، وإعادتها لرونقها وطابعها التراثي، بما يليق بزوارها من المواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، دون أي خطورة على الزائرين، إلى جانب ربطها بحديقة الأورمان، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية، حيث وضع مخطط التطوير أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان.

كما ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مواد متعلقة

حقيقة إلغاء البطاقات التموينية واستبدالها بـ "الكارت الموحد"

المركز الإعلامي لـ«الوزراء»: موعد بدء العام الدراسي الجديد لم يحدد

مصر تحتل المرتبة الـ24 عالميًا في مؤشر "إياتا" للربط الجوي

إلغاء منهج "اكتشف" للصفوف الابتدائية في العام الدراسي الجديد. الحكومة تكشف الحقيقة

حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات ‏والمعاهد

حقيقة تعديل جدول امتحانات الثانوية مع مد إجازة عيد الأضحى 

الجريدة الورقية