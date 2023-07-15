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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الكويت تقبض على شخص بتهمة الإساءة إلى أحد رموز السعودية

الكويت والسعودية
الكويت والسعودية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها أحالت واقعة تطاول شخص لفظيًا على أحد رموز المملكة العربية السعودية، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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وقالت الكويت إنها لا تقبل الإساءة وتتعامل بحزم مع كل من تسول له نفسه المساس بالعلاقة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

الكويت تقبض على شخص بتهمة الإساءة إلى أحد رموز السعودية

وأشارت وزارة الداخلية الكويتية إلى أنها لن تقبل الإساءة بالقول أو الفعل وسوف تتعامل بحزم مع كل من يقوم بالإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل.

وشددت وزارة الداخلية على محافظتها على عمق العلاقات التاريخية الراسخة بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأهابت الوزارة بالجميع عدم نشر وتداول كل ما من شأنه التدخل بشؤون الدول الشقيقة.

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