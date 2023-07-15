شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بطريقة خاصة

على مدار سنوات عديدة تمني جماهير الأهلي نفسها بتدعيم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبي مميز، في ظل تعاقد المارد الأحمر مع عدة لاعبين أجانب في ذلك المركز إلا أنهم فشلوا في أن يكونوا على قدر طموحات الجماهير وكذلك المدير الفني بالنادي مما تسبب في رحيلهم بعد وقت قصير من التعاقد معهم.

وأدلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، بعدة تصريحات في وقت سابق أعرب خلالها عن رغبته في ضم مهاجم مميز لعلاج أزمة إهدار الفرص المتكررة وتسببت في حرمان المارد الأحمر من العديد من الأهداف.

شوبير يزف الخبر السعيد لجماهير الأهلي

وأزاح الإعلامي الرياضي أحمد شوبير حارس المرمى السابق بالنادي الأهلي، الستار عن اسم المهاجم الجديد الذي يقترب من الانضمام للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر شوبير تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قال فيها :" أمير توفيق طلع ( سوزا) أوى"، ملمحا إلى اقترب اللاعب البرازيلي جوستافو سوزا، مهاجم جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي، من الانضمام للمارد الأحمر.

وفتح مسؤولو الأهلي خطا من المفاوضات المكثفة مع جيونبك هيونداي الكوري لضم سوزا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وارتبط سوزا بالانضمام إلى النادي الأهلي، في وقت سابق، وتحديدًا خلال الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب خلافات حول المقابل المادي للصفقة.

أرقام سوزا

شارك سوزا مع جيونبك هيونداي في 124 مباراة بجميع المسابقات، سجل 51 هدفا وصنع 16 تمريرة حاسمة، وإجمالا خاض سوزا برفقة الأندية التي لعب لها 262 مباراة، سجل 85 هدفًا وصنع 21 آخرين.

كما نافس سوزا على هداف دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، حيث حل في المركز الثانية برصيد 8 أهداف بفارق هدف وحيد عن مايكل أولونجا مهاجم الدحيل القطري.

مهاجمون على رادار الأهلي

وضع مسؤولو النادي الأهلي عدة لاعبين على قائمة المفاوضات حال فشل التعاقد مع أحدهم، وشملت القائكة المغربي حمزة الهنورى مهاجم الفتح الرباطي المغربي، وكذلك البرازيلي ماركوس أمارال مهاجم الهلال السعودي، وسوري كابا مهاجم ميتلاند الدنماركي.

هذا بالإضافة إلى الجامبي محمد باداموسي لاعب تشوكاريتشكي الصربي، والتنزاني مبوانا ساماتا، لاعب فناربخشة التركي والإيفواري إيمانويل لاتي لاث، لاعب أتالانتا الإيطالي.

ويوجد مكان أجنبي شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب بالأهلي بعد رحيل البرازيلي برونو سافيو إلى ناديه السابق بوليفار البوليفي.