مصر العالمية فى الطيران المدنى

تقدم مصر للمرتبة الـ24 عالميا بمؤشر «إياتا» للربط الجوى.. والـ٤ على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كشف مؤشر «إياتا» للربط الجوى لعام 2022، تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا فى المؤشر، لتحصل على المركز الـ24 عالمياً من بين 100 دولة فى عام 2022، مقابل المركز الـ38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت فى المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. جاء ذلك فى ضوء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التى تهم الشأن المصرى، حيث سلط المركز الضوء على مؤشر «إياتا» للربط الجوى لعام 2022 والصادر عن اتحاد النقل الجوى الدولى.

ويقيس مؤشر «إياتا» الربط الجوى للدولة من خلال الرحلات المجدولة لنقل الركاب بحسب الأهمية الاقتصادية النسبية للوجهات التى يتم خدمتها.

وأظهرت نتائج المؤشر استمرار اتجاه التعافى فى أعداد الركاب RPKs على مستوى العالم، حيث تحسن معدل تعافى RPK بنسبة 68.5٪ للعام بأكمله خلال عام 2022، وواصلت طرق حركة الركاب الدولية بين أوروبا والأمريكتين ريادتها من حيث التعافى إلى مستويات ما قبل تفشى وباء كوفيد-19، فقد تجاوزت أوروبا وأمريكا الشمالية مستويات ما قبل الوباء بنسبة 4.5٪ وأوروبا وأمريكا الوسطى بنسبة 2.0٪.

وجاءت الولايات المتحدة فى المركز الأول، تلتها المملكة المتحدة، وألمانيا، ثم إسبانيا وإيطاليا، بينما تصدّرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها كل من السعودية، وقطر.

كشف مؤشر «إياتا» للربط الجوى لعام 2022، تقدم ترتيب مصر 14 مركزًا فى المؤشر، لتحصل على المركز الـ24 عالمياً من بين 100 دولة فى عام 2022، مقابل المركز الـ38 عالمياً من بين 100 دولة عام 2019، كما جاءت فى المركز الرابع على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.