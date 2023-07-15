كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين هكتار

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

حرائق الغابات

ويعود الرقم القياسي السابق لجهة المساحات المحترقة إلى العام 1989 وقد بلغ 7.3 مليون هكتار، وفق أرقام مركز رصد حرائق الغابات في كندا.

وفي عدد إجمالي أحصت البلاد 4 آلاف و88 حريق غابات منذ يناير الثاني، علما بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 حريقا خارج السيطرة.

بحسب معلومات نشرتها الحكومة يوم السبت يتوقع أن تزداد الحرائق في الأسابيع المقبلة.

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.