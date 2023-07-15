عاجل
نقل نتنياهو إلى قسم مختص بأمراض القلب سفيرنا بإيطاليا يشرح دور مصر لوقف الهجرة غير الشرعية.. ليست من أراضينا كيف تتعامل مع موجة الحر ؟ الأرصاد تقدم النصائح
السبت 15 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كندا.. حرائق الغابات الضخمة تلتهم أكثر من 10 ملايين هكتار

حرائق الغابات
حرائق الغابات

التهمت الحرائق الضخمة في كندا أكثر من 10 ملايين هكتار هذا العام، وهي مساحة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

 

txt

حرائق ودمار في فرنسا.. محتجون يقتحمون منزل رئيس بلدية ويضرمون النار فيه

txt

حرائق الغابات تتسبب في مغادرة آلاف الكنديين منازلهم

حرائق الغابات

ويعود الرقم القياسي السابق لجهة المساحات المحترقة إلى العام 1989 وقد بلغ 7.3 مليون هكتار، وفق أرقام مركز رصد حرائق الغابات في كندا.

 

وفي عدد إجمالي أحصت البلاد 4 آلاف و88 حريق غابات منذ يناير الثاني، علما بأن 906 حرائق لا تزال مستمرة السبت بينها 570 حريقا خارج السيطرة.

 

بحسب معلومات نشرتها الحكومة يوم السبت يتوقع أن تزداد الحرائق في الأسابيع المقبلة.

 

وفي السنوات الأخيرة، واجهت كندا التي ترتفع درجة الحرارة فيها بطريقة أسرع من بقية العالم بسبب موقعها الجغرافي، ظواهر مناخية قاسية ازدادت حدّتها وتواترها بسبب تغيّر المناخ.

مواد متعلقة

المنتجات المغشوشة وانعدام الصيانة قنابل موقوتة

أفضل الأدعية للمتوفي على مدار يوم الجمعة

الحج للأغنياء فقط

زيادة أعداد الفرق الطبية المتخصصة لتقديم خدمات الدعم النفسي للقادمين من السودان

التفاصيل الكاملة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة

استعدادات مكثفة من الشركات تمهيدا ً لانطلاق موسم حج ١٤٤٤

كندا.. إعلان حالة الطوارئ ونزوح 25 ألف شخص جراء حرائق الغابات

ندوة تثقيفية بعنوان "مكانة الوطن فى الإسلام" بمسجد العوام بمطروح
الجريدة الورقية