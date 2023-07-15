اجتماع الاتحاد الإفريقي.. التجارة بالقارة السمراء تتصدر المباحثات والسيسي يعرض خطة مصر

يشهد الاجتماع التنسيقي الخامس النصف سنوي للاتحاد الإفريقي والتجمعات الاقتصادية الإفريقية والذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعرض خطة مصر في ظل ترأسها الحالي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإفريقية للتنمية "النيباد" على مدار العامين المقبلين.

وتأتي مشاركة مصر في قمة الاتحاد الإفريقي للتجمعات الاقتصادية تحت شعار الإسراع في تطبيق اتفاقية التجارة الإفريقية القارية الحرة، والتي عقدت اجتماعاتها التحضيرية يومي 13 و14 يوليو الجاري، على المستوى الوزاري.

ومن المقرر أن تشهد القمة مشاركة عدد من التجمعات الاقتصادية الممثلة للمناطق الجغرافية المختلفة في القارة السمراء ومنها: (الإيكواس- الكوميسا- الساديك) وتجمع النيباد الذي تتولى مصر رئاسته حالياً.

وتبحث القمة العقبات التي تواجه تطبيق منطقة التجارة الإفريقية القارية الحرة والعمل بشكل جماعي على تسريع وتيرة الاندماج القاري وصولا إلى السوق الإفريقية المشتركة بالإضافة إلى التغيرات المناخية والاقتصاد الأزرق.

مشاركة السيسي

كشف المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيلقي كلمتين، الأولى بصفته رئيس النيباد وهي الوكالة المعنية بالتنمية داخل الاتحاد الإفريقي، وهو استكمال لدور مصري القيادي على مستوى الاتحاد الإفريقي منذ عام 2019، حيث تبلور دور مصر، ووصل لرئاسة لاتحاد الإفريقي في 2019، ثم رئاسة الكوميسا، والآن رئاسة النيباد.

وأكد أن الكلمة الأولى للرئيس السيسي تأتي بصفة رئاسة مصر للنيباد يستعرض خلالها الخطة العشرية الثانية لأجندة التنمية الإفريقية، لافتا إلى أن الرئيس السيسي سوف يركز في كلمته على أهمية الاستفادة من دروس الخطة العشرية الأولى، والتركيز على أولويات الرئاسة المصرية خلال رئاسة النيباد، بالإضافة تطوير البنية تحتية، وإحداث تغير وتطور ملموس في القطاع الصناعي لإفريقيا، بهدف تأسيس بنية صناعية تسمح لإفريقيا الدخول إلى عالم المستقبل، والحديث عن حوكمة النظام المالي العالمي.

وأضاف أن الكلمة الثانية سوف تكون متعلقة بالمناخ، موضحا :"هناك بند التغير المناخي، والاقتصاد الأخضر، فمصر حتى الآن رئيسة لقمة المناخ حتى يتم تسليمها في ديسمبر المقبل لدولة الإمارات، بالإضافة إلى عرض الرؤية المصرية التي حققت على المستوى الدولي قدرًا كبيرًا من النجاح".

أهداف الاجتماع

يتمثل الهدف الأساسي لهذا الاجتماع في تسهيل التنسيق والتعاون بين مكتب الاتحاد الأفريقي للجمعية والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء، حيث يهدف الاتحاد الأفريقي إلى تعزيز جهود التكامل الإقليمي، والتصدي للتحديات المشتركة، واستكشاف فرص النمو الجماعي والتنمية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع جلسات مغلقة للتداول حول مجموعة واسعة من الموضوعات ذات الأهمية الحاسمة لتقدم إفريقيا، وستوفر هذه الجلسات منصة للحوار المفتوح والمناقشات الاستراتيجية، مما يسمح للقادة بتبادل الأفكار ومشاركة أفضل الممارسات ووضع خطط قابلة للتنفيذ لمعالجة القضايا الإقليمية.

من المتوقع أن تشمل موضوعات المناقشة السلام والأمن، والتنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، ومشاريع البنية التحتية، وتغير المناخ، والرعاية الصحية، والتعليم، من بين أمور أخرى.

وستكون الصورة الجماعية، التي ترمز إلى الوحدة والتضامن بين القادة الأفارقة، من أبرز معالم الاجتماع، وتعد هذه الصورة بمثابة تمثيل مرئي لالتزامهم بالعمل معًا نحو رؤية مشتركة لإفريقيا مزدهرة ومتكاملة.

ومن خلال تعزيز الحوار والتعاون، يهدف القادة الأفارقة إلى مواجهة التحديات بشكل جماعي، وتسخير فرص النمو، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقًا لجميع المواطنين الأفارقة.

وفي الختام، سيتم مشاركة النتائج والقرارات التي تم اتخاذها خلال الجلسات المغلقة مع الجمهور، مما يضمن الشفافية والشمولية.