مدير عام الكيمياء الصحية يزور معامل الشرقية

استقبل الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الدكتور أحمد موسى إسماعيل مدير عام الكيمياء الصحية، والدكتور محمود علي، والدكتور تامر عبدالحي، من الإدارة المركزية لمعامل وزارة الصحة والسكان، وذلك في حضور مديرة المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وتناول اللقاء مناقشة خطة العمل بالمعمل الإقليمي، بعد المرور الإشرافي اليوم عليه، ومتابعة ما تم تنفيذه بالخطة الاستثمارية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، من دعم وتوريد الأجهزة المعملية الحديثة للمعمل، وعرض ما تم رصده من إيجابيات وسلبيات، وبحث أي معوقات قد تؤثر على انتظام سير العمل، لوضع الحلول المناسبة لها، وذلك لتقديم أفضل خدمة معملية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور أحمد موسى، بجهود فرق المعامل على مستوى المحافظة، وجودة ومأمونية الفحوصات والنتائج المعملية بالمعمل المشترك.

وناقش وكيل وزارة الصحة بالشرقية مع مدير عام الكيمياء الصحية، خطة تطوير ورفع كفاءة المعمل الإقليمي بالزقازيق، واستكمال دعمه بالأجهزة الطبية المتقدمة، والتجهيزات اللازمة ليصبح معمل مركزي يخدم جميع القطاعات بالمحافظة، وبما يساهم في الإرتقاء بمنظومة سلامة الغذاء والمياه.

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