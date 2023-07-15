«القباج» و«جمعة» يوقعان بروتوكول تعاون لدعم 2,500 مشروع متناهى الصغر

ضمن برنامج «فرصة»

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير لدعم 2,500 مشروع متناهى الصغر ضمن أنشطة برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي» الذى تم إطلاقه منذ ثلاثة أعوام ليتكامل مع برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة» وللمساهمة فى تخريج عدد من المستفيدين من الدعم النقدى سنوياً، بجانب مساعدة المرفوضين من الحصول على الدعم النقدى.

ويأتى البروتوكول استمراراً للتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير» فى عدد من المجالات منها التمكين الاقتصادي، ورفع كفاءة المنازل، وتأثيث الوحدات السكنية بالمناطق المطورة، وإنشاء وتطوير حضانات الطفولة المبكرة، ومجالات أخرى.

وأشارت «القباج» إلى أن التعاون الاقتصادى الذى يتم بصدده توقيع البروتوكول قدم العديد من المزايا لخدمة المستهدفين، حيث تم رفع قيمة القرض لعمل المشروعات لتتراوح من 25-30 ألف جنيه لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدة أن الوزارة تقوم على توسيع قاعدة المنتفعين من المشروعات متناهية الصغر ليصل إلى 100 ألف مشروع فى عام 2023.

ومن جانبه وجه الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، التحية لوزارة التضامن الاجتماعى التى لا تألو جهدا فى الوصول إلى المستحقين من المواطنين، مشيرا إلى أن البروتوكول يهدف إلى العمل على مشروعات التمكين الاقتصادى من أجل المساهمة فى زيادة دخل المواطنين.

فيما أكد د. محمد رفاعي، الرئيس التنفيذى لمؤسسة مصر الخير، أن الهدف من توقيع هذا البروتوكول هو الدعم المباشر للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة لإحداث تنمية حقيقية للأسرة والارتقاء بالحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، وذلك ضمن أنشطة برنامج «فرصة للتمكين الاقتصادى» لمساعدة الأسرة فى توفير مصدر دخل كريم يساعد فى توفير أساسيات الحياة لجميع أفراد الأسرة، لعدد 2,500 مشروع.