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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

إجلاء نحو 500 شخص في جزيرة لا بالما الإسبانية بعد حريق في غابة

اندلاع حريق في غابة
اندلاع حريق في غابة

تم إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص، اليوم السبت، بعد اندلاع حريق في غابة في جزيرة لا بالما الإسبانية، ومن المتوقع إجراء المزيد من عمليات الإجلاء.

 

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حرائق الغابات تتسبب في مغادرة آلاف الكنديين منازلهم

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حرائق الغابات كارثة طبيعية تدق ناقوس الخطر

 

واندلع الحريق في الصباح الباكر بالقرب من قرية بونتاجوردا في شمال غرب جزيرة الكناري.

 

وقال عمدة القرية، فيسنتي رودريجيز، لقناة "آر.تي.في.آي" التليفزيونية الحكومية ، إن الجفاف والرياح العاتية تسببا في انتشار الحريق بشكل سريع .

 

ولم يتمكن رجال الإطفاء من إخماد النيران حيث استمرت الرياح في تغيير الاتجاه.

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