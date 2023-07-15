إنبي يضرب سيراميكا في ختام الدوري الممتاز

نجح فريق نادي إنبي في تحقيق الانتصار بهدف دون مقابل على نظيره سيراميكا كلوباترا، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب ستاد بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة 34 والأخيره من مباريات الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

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ملخص مباراة إنبي وسيراميكا كليوباترا

سجل هدف إنبي الوحيد اللاعب أحمد العجوز في الدقيقة 65، ليؤكد على الثلاثة نقاط للفريق البترولي، ويرتقي للمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الممتاز بعدما حصد 45 نقطة جمعها من الانتصار 13 لقاء والتعادل في 6 مواجهات والخسارة في 15 لقاء.

على الجانب الأخر توقف رصيد نادي سيراميكا كليوباترا عند النقطة 37 في المركز الثاني عشر، والتي حصل عليها من تحقيق الفوز في 7 مواجهات والتعادل في 16 لقاء، بعد الوصول للتعادل رقم 11 هذا الموسم.

بدأ نادي إنبي مباراة سيراميكا كلوباترا اليوم بتشكيل مكون من:-

عبد الرحمن سمير وأحمد كالوشا وأحمد صبيحة ومحمد حامد ومروان داوود ومصطفى شكشك وأحمد العجوز وأحمد يوسف وأحمد نادر حواش ورفيق كابو وأحمد أوفا.

على الجانب الأخر بدأ سيراميكا مباراة إنبي بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى محمد بسام، وخط الدفاع محمد شكري وأحمد رمضان بيكهام ورجب نبيل وأحمد هاني، وفي خط الوسط محمد إبراهيمومحمد توني ومحمد عادل وميدو جابر وصامويل أمادي، وفي خط الهجوم صلاح محسن.

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