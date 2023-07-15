الغرافة القطري يكشف تفاصيل إصابة كلود أمين

أعلن الغرافة القطري عبر حسابة الرسمي، عن تفاصيل إصابة حارسة كلود أمين بعد إصابته خلال تدريبات الفريق مساء أمس الجمعة.

أصدر الغرافة القطري بيان رسمي عبر حسابة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" في تغريدة جاءت كالتالي :" مستشفى سبيتار تؤكد اصابة حارسنا كلود أمين يوم أمس في ودية معيذر بقطع في أربطه الانكل (أكيلس) مما يستدعي تدخل جراحي غدا الأحد، وسيبتعد عن الملاعب لفترة من 6 إلى 8 أشهر".

وأتم البيان الصحفي :" وبذلك سيغيب اللاعب عن المعسكر الخارجي للفريق،تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

الغرافة القطري

وتلقي الغرافة القطري خسارة خلال الودية الثانية بالمعسكر الخارجي أمام معيذر بهدف دون رد مساء أمس الجمعة ".