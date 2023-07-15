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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الغرافة القطري يكشف تفاصيل إصابة كلود أمين

كلود أمين
كلود أمين

أعلن الغرافة القطري عبر حسابة الرسمي، عن تفاصيل إصابة حارسة كلود أمين  بعد إصابته خلال تدريبات الفريق  مساء أمس الجمعة.

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أصدر الغرافة القطري بيان رسمي  عبر  حسابة على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"  في تغريدة جاءت كالتالي :" مستشفى سبيتار تؤكد اصابة حارسنا كلود أمين يوم أمس في ودية معيذر بقطع في أربطه الانكل (أكيلس) مما يستدعي تدخل جراحي غدا الأحد، وسيبتعد عن الملاعب لفترة من 6 إلى 8 أشهر".

وأتم البيان الصحفي :" وبذلك سيغيب اللاعب عن المعسكر الخارجي للفريق،تمنياتنا له بالشفاء العاجل".

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الغرافة القطري

وتلقي الغرافة القطري خسارة خلال الودية الثانية بالمعسكر الخارجي أمام معيذر بهدف دون رد مساء أمس الجمعة ".

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