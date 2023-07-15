سلوكيات المواطنين تزعج السياح.. وخط ساخن لتلقي الشكاوى

أكد علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة منشآت والمطاعم السياحية، أنه في حال الاهتمام بقطاع السياحة كصناعة، سوف توفر دخل أعلى من قناة السويس.

السياحة في مصر

وقال منصور، إن هناك بعض السلوكيات التي يقوم بها المواطنين تسبب إزعاج للسياح، إلى جانب عدم وجود ثقافة التعامل مع السياح.

وتابع: يجب تربية النشء على ثقافة التعامل مع السياح، من خلال تخصيص دورس بالمناهج الدراسية التي تحدث الطلاب على آلية التعامل مع السياح بصورة تليق بهم، وعدم مضايقاتهم.

وأوضح أن هناك خط ساخن خاص لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، يمكن للسياح التواصل من خلاله حال التعرض لأي مضايقات أو تعامل بصورة غير لائقة.

وأشار إلى أهمية وجود امتيازات وتسهيلات للغرف والمنشآت السياحية، وإتاحة قروض ميسرة للقطاع السياحي، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المراكب العائمة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد.

https://www.youtube.com/watch?v=4qtW2FSwlQM