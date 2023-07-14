انتهاء ماراثون الثانوية العامة ينعش السياحة بالإسكندرية

سجلت شواطئ الاسكندرية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم الجمعه كامل العدد حيث وصلت نسبة الاشغال الى 100% وذلك فى اول ويك اند بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة ، حيث استقبلت المحافظة رحلات اليوم الواحد من كافة المحافظات وأعداد كبيرة من المصطافين من المحافظات المجاورة، وذلك للاستحمام في شواطئ المدينة مع إلقاء الإدارة المركزية للسياحة والمصايف عدد من التحذيرات علي المصطافين وضرورة الالتزام بالتعليمات.

حيث أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن نسبة الإشغال على الشواطئ اليوم، جاءت بنحو 100% فى بعض الشواطئ الشرقية و70% فى شاطئ العجمى.، واستمتعت الاسكندرية بالطقس مشمسًا مائل للحرارة نهارًا على كافة أنحاء المدينة الساحلية، فيما زادت الرطوبة من الشعور بحرارة الطقس.

وبحسب إدارة السياحة والمصايف، قاربت بعض شواطئ القطاعين الشرقي والغربي على الامتلاء ، مشيرة إلى أن شواطئ الإسكندرية تظل في الصدارة من حيث أعداد المصطافين.وتراوحت درجات الحرارة على عروس البحر المتوسط، اليوم، بين 24 للصغرى و32 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 30 كيلو متر/ الساعة، ونسبة الرطوبة وصلت إلى 90%.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على جميع شواطئ القطاع الشرقي مثل ميامي والعصافرة والمندرة وسيدي بشر وغيرها.

وحذرت الإدارة رواد شواطئ العجمي والقطاع الغربي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة:" لو حضرتك رايح شواطئ العجمي بنبهك.. حالة البحر غير مستقرة وارتفاع في الأمواج والرايات المرفوعة ما بين صفراء وحمراء برجاء الاستماع لتعليمات رجال الانقاذ".وتعتبر الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزو

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ،أنه بناءا على تقرير هيئة الأرصاد الجوية باعتدال حالة الجو وهدوء ارتفاع الأمواج , يسمح بنزول المواطنين لمياه البحر فيما عدا الأماكن التى يرى مراقبين الشواطئ أنها تمثل خطورة على حياة المواطنين فيتم منع النزول بها

وأكدت الإدارة على أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد، وأهمها منع نزول البدالات للمياه، وتواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر، وزيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد، ورفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها باسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية .

كانت قد استعدت محافظة الإسكندرية ب 64 شاطئ هذا العام لاستقبال المصطافين، وجاءت أسعار الشواطئ هذا العام مثل العام الماضى وهى، أسعار الشواطئ السياحية وعددها 6 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شاملة الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 5 جنيه وللشمسية 10 جنيه، عدا شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.

أما الشواطئ المجانية وعددها 2 شاطئ مجانى، شاطئ المندرة العام، وشاطئ الأنفوشى، والدخول بها بالبطاقة الشخصية، أما فئة الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ سعر دخول الفرد بها 5 جنيه فقط

وجاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 28 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية مقابل رسم دخول 2 جنيه للفرد.

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 22 شاطئا، برسم دخول 15 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.