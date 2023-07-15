تشكيل سموحه المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

يلتقي فريق المصرى البورسعيدى بنظيره سموحة مساء اليوم السبت، فى المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من الدوري المصري.

تشكيل سموحة المتوقع لمواجهة المصري البورسعيدي

حراسة المرمي: الهاني سليمان.

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، أحمد شوشة وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: اليا سيلا، محمد نادي، أحمد مصطفى وحسين فيصل.

خط الهجوم: صديق أوجولا ودوكو دودو.

يخوض فريق الكرة الاول بالنادى المصرى مباراة اليوم فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى الممتاز برصيد 47 نقطة، محصلة خوض 32 مباراة، حقق من خلالها الانتصار فى 11 مباراة وحسم التعادل فى 14 لقاء ولقى الهزيمة فى 7 أخرين.

بينما يدخل فريق سموحة لقاء المصري اليوم فى المركز الـ 10 بجدول الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما لعب 32 مباراة، فاز 9 لقاءات وتعادل 12 ، وخسرمثلهم