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السبت 15 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة: مراكز الفنون بالجامعات تستعد لختام الموسم الرابع

بوابة الوفد الإلكترونية

تستعد وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية  بمشاركة ٢١ جامعة حكومية وخاصة، لختام الموسم الرابع من مراكز الفنون بالجامعات ،والذي استمر لمدة عامين متتاليين في تدريب الطلاب الغير متخصصين والذي بلغ عددهم ٢٢٠٠ مشارك خلال هذا الموسم بمرحلتيه، في مجالات( الموسيقى- الكورال- المسرح- الفنون التشكيلية- الفنون الشعبية).

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الشباب والرياضة و"مودة" ينظمان ندوة "أخلاقنا" بمركز شباب الإمامين والتونسي

حيث يتم التجهيز حاليا من خلال الإعداد وتصوير عروض المشاهدة والإستماع ،على أن يتم تسليم جميع الأعمال الخاصة بالجامعات يوم الأحد الموافق ١٦ من شهر يوليو الجاري، ومن المزمع أن تخضع للتحكيم مباشرة من قبل لجان المشاهدة والإستماع للخروج بأسماء الجامعات والفرق المصعدة لمرحلة العروض المباشرة من ختام الموسم الرابع والمقرر تنفيذه بالمدينة الشبابية بالاسكندرية.

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