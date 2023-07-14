اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

عبدالسند يمامة يؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وحماية مؤسساتها.

رئيس الوفد يحذر من أي تدخل خارجي في الأزمة.

القمة تؤكد قدرة مصر على لم شمل الفرقاء.

رئيس الوفد: “لا بد من وقف الإرهاب والفوضى وعودة الاستقرار في أسرع وقت”.

د. وجدي زين الدين يكتب: "السد الإثيوبي بين حكمة "السيسي" وفطنة المفاوض".

164.3 مليار جنيه فائض في الموازنة.

أفراح في الأهلي وغضب في الزمالك.