اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان
تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان".
يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:
عبدالسند يمامة يؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وحماية مؤسساتها.
رئيس الوفد يحذر من أي تدخل خارجي في الأزمة.
القمة تؤكد قدرة مصر على لم شمل الفرقاء.
رئيس الوفد: “لا بد من وقف الإرهاب والفوضى وعودة الاستقرار في أسرع وقت”.
د. وجدي زين الدين يكتب: "السد الإثيوبي بين حكمة "السيسي" وفطنة المفاوض".
164.3 مليار جنيه فائض في الموازنة.
أفراح في الأهلي وغضب في الزمالك.