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اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان الأمم المتحدة تحذر من حرب أهلية شاملة في السودان
الجمعة 14 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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اقرأ غدًا.. الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان

غدا في جريدة الوفد
غدا في جريدة الوفد

 تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان".

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الوفد يشيد بمخرجات قمة دول جوار السودان

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الإمارات ترحب بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان

 يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:

 عبدالسند يمامة يؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة السودانية وحماية مؤسساتها.

 رئيس الوفد يحذر من أي تدخل خارجي في الأزمة.

 القمة تؤكد قدرة مصر على لم شمل الفرقاء.

 رئيس الوفد: “لا بد من وقف الإرهاب والفوضى وعودة الاستقرار في أسرع وقت”.

 د. وجدي زين الدين يكتب: "السد الإثيوبي بين حكمة "السيسي" وفطنة المفاوض".

 164.3 مليار جنيه فائض في الموازنة.

 أفراح في الأهلي وغضب في الزمالك.

الصفحة الأولى من جريدة الوفد

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الجريدة الورقية