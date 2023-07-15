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السبت 15 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

عامود إنارة يسقط على مواطن بالشرقية

عامود إنارة
عامود إنارة

أصيب مواطن بكسر واشتباه نزيف داخلي بالصدر؛ إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول "حسن. هـ. س"، 20 سنة، مقيم في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، مصابًا بكسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر.

وتبين حدوث إصابة الشاب إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له.

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