عامود إنارة يسقط على مواطن بالشرقية

أصيب مواطن بكسر واشتباه نزيف داخلي بالصدر؛ إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي، بوصول "حسن. هـ. س"، 20 سنة، مقيم في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، مصابًا بكسر بالضلوع واشتباه نزيف داخلي بالصدر.

وتبين حدوث إصابة الشاب إثر تعرضه للسقوط من أعلى عامود إنارة في قرية العوامرية بمركز أبوكبير، فيما تم تقديم الإسعافات اللازمة له.